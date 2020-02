Tradition 156. Wiegefest in Kahla

Kahla hat ordentlich Gewicht. Ziermlich genau 11,4 Tonnen hatten sich am Freitagabend im riesigen Festsaal des Rosengartens versammelt. Oder umgerechnet 22.725 Pfund, wie man hier noch so schön altmodisch sagt. Denn dieses fein abgewogene Gewicht brachten die 120 Kahlschen Männer auf die Waage.

Das älteste Protokoll des Wiegefests aus dem Jahr 1865. Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger Immer Ende Januar feiern sie hier ihr Wiegefest - mittlerweile ist es Nummer 156. Mit Achtsamkeit und Gewichtskontrolle hat es nur mittelbar zu tun. Das Wiegefest ist eher eine große gesellige Runde. Dazu trifft man sich in Kahla einmal im Jahr. Das Show-Wiegen vor Publikum ist mehr Anlass als Zweck. Los geht´s mit Eisbein und Klößen, flankiert von mindestens einem halben Liter Bier. Damit bringen sich die Kahlaer auf Kampfgewicht.

Publikum kommentiert Ergebnisse

Die eigentlichen Regeln sind schnell erklärt. Jeder Mann steigt auf eine alte Sackwaage und wird dort vom Wiegemeister gewogen. Danach wird das Gewicht mit dem Vorjahreswert verglichen. Liegen die beiden Werte nah beieinander, langweilt sich das Publikum. Doch wehe der Delinquent hat über das Jahr zugenommen! Ab zehn Kilo wird er mit gnadenlosem Spott überzogen. Je länger der Abend und je mehr Bier, desto gemeiner die Sprüche. Wohl dem, der früh auf die Waage kommt.

Uralte Tradition in Kahla

Entstanden ist das Wiegefest 1864 aus einem Streit unter den Honoratioren des Ortes. "Sie haben damals am Stammtisch gesessen und über Gott und die Welt geklönt. Dann kamen sie auf ihr Gewicht zu sprechen - schließlich waren die Festtage nicht lange her. Also ließen sie eine Bäckerwaage herbeiholen, um sich zu wiegen", weiß Jörg Weickert zu berichten. Er ist Mitglied der sechsköpfigen Hohen Wiegekommission. Sie richtet nicht nur das Wiegefest aus, sondern verwaltet auch die Gewichtsdaten der Kahlaer Männer.

Auf Bernd Grafes Ehrenurkunde ist sein Gewichtsverlauf akkurat dargestellt. Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger Und die reichen teilweise weit zurück. Wie die von Bernd Grafe. Der 76-jährige begeht in diesem Jahr sein 50. Wiegefest. Aus diesem Grund erhält er vor versammelter Mannschaft eine Ehrenurkunde auf Elefantenpapier. Darauf ist auch akkurat die Entwicklung seiner Pfunde seit 1971 vermerkt. Bernd Grafe wirkt heute drahtig, muss aber in den späten 90er Jahren deutlich runder gewesen sein. "Mein Großvater, mein Vater und mein Onkel waren schon beim Wiegefest. Es war schon immer ein schöner Herrenabend an dem mich das Ziel begeistert, sein Gewicht zu kontrollieren. In meinem Eintrittsjahr 1971 habe ich 162 Pfund gewogen. Heute bin ich mit 158 von der Waage runter. Ziel erreicht. Und der da ist seit 50 Jahren mein Sitznachbar."

Christian Rembacz und Bernd Grafe kontrollieren seit Jahrzehnten ihr Gewicht. Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger Christian Rembacz ist schon 78. Um den Hals trägt er die goldene Medaille des Ehrenpräsidenten. Auch er muss schon ein Weilchen dabei sein, wenn er verschmitzt erzählt: "In den Nachkriegsjahren haben alle Teilnehmer Jahr für Jahr abgenommen. Erst danach ging´s wieder bergauf."



Frauen werden zum Wiegefest nicht eingeladen. Das mag ein wenig anachronistisch wirken, ist aber eben auf Kahlas ältestem Traditionsfest so. Punkt. Offizielle Begründung: Frauen hatten früher in den Gasthäusern und Schenken nichts zu suchen. Hinter vorgehaltener Hand heißt es dann im Nachsatz: "Zeigen Sie mir die Frau, die sich öffentlich wiegen lassen will?!"

Höhepunkt: Das Schätzen

Der eigentliche Clou des Wiegefests ist das Schätzen. Zu diesem Zweck wird dem Publikum das so genannte "Wiegeobjekt" präsentiert. In diesem Jahr ist es Enrico Fiedler - ein Kahlsches Original.

Enrico Fiedler war das in diesem Jahr das "Schätzobjekt". Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger Breitbeinig mit seitlich ausgestreckten Armen schreitet der Mitarbeiter des örtlichen Betonwerks an den Tischen vorbei. Die Männer haben nun Zeit, sich einen Reim auf sein Gewicht zu machen und den Schätzwert auf einer Liste zu notieren. Am Ende des Abends muss auch Enrico Fiedler auf die alte Sackwaage: Stolze 298 Pfund hat er sich im Laufe seines Lebens angefuttert. Jede Abweichung zwischen tatsächlichem und Schätzgewicht Gewicht wird in Geld umgerechnet. Derzeitiger Kurs: 10 Cent pro Pfund. Die Gesamtsumme aus 120 Verschätzungen von immerhin 980 Euro geht an einen guten Zweck. Dieses Mal wollen die Männer den Grundschülern der Friedensschule eine so genannte Waldschänke spendieren. Dort können die Kinder dann vom Regen geschützt ihr Pausenbrot verspeisen. Die Knaben sieht man dann später sicher beim Wiegefest wieder.