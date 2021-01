Bei einem Wohnhausbrand im Saale-Orla-Kreis ist am Mittwoch ein Mann ums Leben gekommen. Die Feuerwehr war gegen 18:30 Uhr zu dem Brand in Lichtenau - einem Ortsteil von Neustadt/Orla - gerufen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann während der Löscharbeiten im Erdgeschoss des Einfamilienhauses gefunden. Noch sei unklar, ob es sich um den 65-jährigen Hausbewohner handelt.

In der Nacht zum Donnerstag war auch in Erfurt ein folgenschwerer Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde dabei ein Mann lebensgefährlich verletzt. Der 78-Jährige, der mit einer Frau in der Wohnung betreut wurde, wurde in ein Spezialkrankenhaus nach Halle (Saale) geflogen. Die Mitbewohnerin blieb unverletzt. Das Feuer beschränkte sich lokal auf die Wohnung, die Wohneinrichtung musste demnach nicht evakuiert werden. Die Brandursache war zunächst unklar.