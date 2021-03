Der Amtsarzt des Saale-Orla-Kreis kritisiert fehlende Corona-Schnelltests in Schulen. Wie Torsten Bossert am Montagnachmittag in der Sitzung des Kreistags sagte, ist es ein Versäumnis des Thüringer Kultusministeriums, dass Schüler nicht auf das Coronavirus getestet werden. Mit den Schnelltests hätten landkreisweite Schulschließungen vermieden werden können, so der Leiter des Gesundheitsamtes. Laut Bossert ist im gesamten Saale-Orla-Kreis zurzeit kein einziger Fall einer Coronavirus-Infektion an einer Schule bekannt.