Wenn in der Böttger Apotheke in Schleiz das Telefon klingelt, dann ist in diesen Tag oft jemand dran, der sich auf Corona testen lassen möchte. "Die Nachfrage ist hoch", sagt der Inhaber der Apotheke, Jörg Wittig. "Schon vor Weihnachten haben viele Menschen in der Apotheke nachgefragt." Doch erst seit dem 21. Dezember dürfen die Apotheken in Thüringen überhaupt testen.