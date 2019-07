Archäologie Burg Ranis: Auf den Spuren der Neandertaler

Hauptinhalt

Am Fuße der Burg Ranis im Saale-Orla-Kreis werfen Wissenschaftler seit dieser Woche einen Blick in die Vergangenheit. In den Überresten der eingestürzten Ilsenhöhle suchen sie nach Spuren der Neandertaler und der ersten modernen Menschen. In den nächsten fünf Wochen wollen sie sich bis zur sogenannten "Blattspitzenschicht“ vorgraben.



von Stefanie Reinhardt