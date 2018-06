Pößneck: Große Ausstellung zur Industrie in Thüringen wird eröffnet

In Pößneck wird am Donnerstag eine Ausstellung zur Geschichte der Industrie in Thüringen eröffnet. Gezeigt werden rund 500 Exponate auf etwa 900 Quadratmetern. Sie stammen aus Museen, von Vereinen, privaten Sammlern und Firmen. Ab Freitag steht die Ausstellung in der Shedhalle allen Interessierten offiziell offen.

Mitmachen und Ausprobieren ist in der neuen Ausstellung in Pößneck ausdrücklich erwünscht. Bildrechte: MDR/Marian Riedel Die Austellung "Erlebniswelt Industriekultur" will Industrie von damals auch heute erlebbar machen. Thüringen war lange ein Inbegriff für Kleinstaaterei. Deshalb begann in Thüringen das Industriezeitalter mit einer Vielzahl von kleinen Betrieben. Sie lieferten eine Unmenge von Erzeugnissen: Dinge, die aus den heimischen Materialien hergestellt wurden. Klein, leicht und einfach zu transportieren, auch zu Kunden in der Ferne. Nicht ohne Grund nennt Andreas Christoph nennt Thüringen deshalb ein "Land der Fertigmacher". Der Wissenschaftshistoriker ist Kurator der neuen Ausstellung in der Shedhalle. Die alte Fabrik bietet dafür etwa 900 Quadratmeter Platz. Zu sehen sind nicht nur Entwicklungen, mit denen Thüringer seit 1880 die Märkte in der Welt eroberten. Auch die Auswirkungen der Industrie auf das Alltagsleben werden hier nachvollziehbar.

Steigende Nachfrage nach Waschmaschinen und Klosetts

1888 wurde in etwa Saalfeld eine Werkstatt eröffnet: Die erste deutsche Waschmaschinen-Fabrik. Schon zwei Jahre später warb Inhaber Adam Schmidt mit den Worten "Grösste Specialfabrik des Continents". Weil die Nachfrage förmlich danach schrie, folgten weitere Waschmaschinen-Hersteller. Vier Hersteller gab es in den 1930er Jahren allein in Saalfeld. Um die 400 Thüringer verdienten dort ihr Lohn und Brot. Solche Geschichten sind festgehalten im Katalog zur Ausstellung "Erlebnis Industriekultur".