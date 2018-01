Auf der Autobahn 9 zwischen Schleiz und Dittersdorf soll es nun doch ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern geben. Das teilte am Dienstag Markus Brämer mit, Leiter des Landesamts für Bau und Verkehr. Gemäß der Entscheidung des Thüringer Landesverwaltungsamtes sollen noch am Mittwoch entsprechende Schilder gemeinsam mit dem Gefahrenzeichen "Linkskurve" an der A 9 zwischen Schleiz und Dittersdorf aufgestellt werden. Außerdem werden sogenannte "Kurventafeln" angebracht.

Brämer kündigte an, die Polizei werde den Streckenabschnitt weiter beobachten. Dafür seien auch Geschwindigkeitskontrollen möglich. Einen Antrag für die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der A 9 habe die Unfallkommission im Anschluss an ihre Tagung Anfang Dezember beim Thüringer Landesverwaltungsamt gestellt, so Brämer. Weil es sich dabei um ein laufendes Verwaltungsverfahren gehandelt habe, sei die Öffentlichkeit über diesen Schritt nicht informiert worden.



Das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr hatte am 19. Dezember noch mitgeteilt, dass sich die Unfallkommission, die Autobahnpolizei und die Straßenverkehrsbehörde darauf geeinigt haben, dass es auf dem Teilstück keine Geschwindigkeitsbegrenzung geben soll. Stattdessen würden Gefahrenschilder aufgestellt, die Autofahrer auf die Linkskurve aufmerksam machen sollen. Zusätzlich solle es mehrere so genannte Kurventafeln geben, die den sich ändernden Streckenverlauf anzeigen.