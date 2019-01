Todeskurve: Ein Jahr 120 in gefährlicher Kurve der A9 bei Schleiz

Für Feuerwehrchef Ronny Schubert ist klar: Das war die richtige Entscheidung. Und auch Beamte der Autobahnpolizei bestätigen das. Pressesprecher Christian Cohn sagt: "Im Vergleich zum Jahr 2017, wo wir viele, schwere Unfälle dort hatten, war das im letzten Jahr dort nicht mehr der Fall. Es gab nur zwei Unfälle, die waren aber nur kleiner, nichts Schlimmes. Und insofern hat auf jeden Fall diese Geschwindigkeitsbegrenzung dort etwas gebracht." Allerdings haben die Feuerwehrleute von Ronny Schuberth jetzt ein Problem, das mit Tempolimit nicht lösbar ist. Der Feuerwehrchef spricht von einem "ganz neuen Phänomen im Unfallbereich". Bei zwei Unfällen wurden seine Leute durch das in manchen Personenwagen installierte Notruf-System alarmiert – aber sie fanden das Unfallauto dann aber nicht sofort. Schuberth schildert das so: "Das e-Call-System von PKWs versagt in der Art, dass es uns völlig irre führt." Bei den beiden Unfällen handelte es sich um Autos eines deutschen Herstellers. Das e-Call-System lotste die Feuerwehrleute jeweils auf eine Landstraße bzw. eine Ortsverbindungsstraße unmittelbar neben der Autobahn – obwohl die Verunglückten auf der A9 auf Hilfe hofften.

Zuletzt passierte das am zweiten Weihnachtsfeiertag. Da rückten die Feuerwehrleute zur Schleizer Industriestraße aus, der Crash aber hatte sich am Autobahnkilometer 226 ereignet, wo zwei Frauen verletzt worden waren. Dort trafen die Feuerwehrleute dann erst ein paar Minuten später ein. Sie brachten dann auch ihre Notfallteddys zum Einsatz - Plüschtiere, als Trost für zwei am Unfall beteiligte Kinder. Das Ganze ereignete sich in Fahrtrichtung München – in genau jenem Autobahnabschnitt, der in der Gegenrichtung lange „die "Todeskurve" genannt wurde. Das ist nun seit einem Jahr Geschichte, sagt Ronny Schuberth. Und ergänzt, dank des Tempos 120 passiere jetzt in Richtung Berlin wirklich weniger. Aber in der Gegenrichtung, da häuften sich Unfälle. Und deshalb bleibe bei ihm noch immer ein mulmiges Gefühl.