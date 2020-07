Bad Lobenstein Ermahnung an Stadt wegen Mindestabstand bei Konzert

Am Montag sind bei Facebook mehrere Fotos der Veranstaltung zu sehen. Sie zeigen gut gelaunte Besucher an vollen Tischen. Gleich auf dem ersten Foto sieht man auch Thomas Weigelt. Der Bürgermeister von Bad Lobenstein gibt sich volksnah, sitzt mit weiteren fünf Leuten an einem erlaubten Vierertisch. MDR THÜRINGEN fragt beim Landratsamt des Saale-Orla-Kreises nach. Der Leiter des zuständigen Fachdienstes Gesundheit, Dr. Torsten Bossert, ermahnt die Stadtverwaltung: "Beim gestrigen Konzert vor der Ardesia-Therme wurde Ihr Infektionsschutzkonzept nicht eingehalten". Zudem kündigt er Kontrollen an. Ein Bußgeld wurde aber nicht verhängt. Um einen Verstoß gegen die gesetzlichen Vorschriften der Corona-Verordnung handelt es sich nach Auffassung des Landratsamtes nicht, da das Konzert unter freiem Himmel veranstaltet wurde.

Der Bad Lobensteiner Bürgermeister war schon einmal wegen der Corona-Beschränkungen in die Kritik geraten. Er war im März in den Skiurlaub nach Tirol gefahren, obwohl ihm seine Mitarbeiter dringend davon abgeraten hatten. Am Tag nach der Rückkehr aus Tirol (am 16. März) hatte sich Thomas Weigelt nicht sofort in häusliche Quarantäne begeben. Einen Tag zuvor (15. März) sei das Urlaubsgebiet aber zum Corona-Risikogebiet erklärt worden. Mit seinem Verhalten habe der Bürgermeister in Kauf genommen, dass zwei Mitarbeiter der Stadtverwaltung zwei Wochen lang nicht arbeitsfähig gewesen seien, weil auch sie in häusliche Quarantäne geschickt werden mussten. Der Stadtrat von Bad Lobenstein forderte deshalb einstimmig rechtliche Konsequenzen. Ein Disziplinarverfahren wurde von der Rechtsaufssichtsbehörde aber nicht eingeleitet.