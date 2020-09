Der 30. Thüringer Bädertag stand ganz im Fokus der Corona-Pandemie. Bürgermeister und Betreiber von Kurkliniken und Thermen trafen sich in Bad Lobenstein und suchten gemeinsam nach Wegen aus der Krise. In den Vorträgen und Diskussionsrunden ging es auch um Wege, neue Zielgruppen zu gewinnen.

Denn die Übernachtungszahlen in den Kurorten und Heilbädern gingen im ersten Halbjahr coronabedingt um 35 Prozent zurück. Das stellt viele Kommunen vor große finanzielle Probleme. Vom Freistaat Thüringen erhielten sie bislang Hilfszahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro. Auch der jährliche Kurlastenausgleich wurde aufgestockt. Der Thüringer Heilbäderverband befürchtet jedoch, dass die Kurorte auch in den nächsten Jahre auf Hilfszahlungen angewiesen sind.