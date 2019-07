Bei einem Feuer in Harra im Saale-Orla-Kreis ist in der Nacht zu Mittwoch ein Wohnhaus komplett abgebrannt. Ein weiteres Haus wurde beschädigt, so die Polizei. Zur Brandursache wird derzeit ermittelt. Zunächst brannte nur ein Schuppen, dann griffen die Flammen schnell über das Wohnhaus über und beschädigte ein angrenzendes Wohnhaus.