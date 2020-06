In Pößneck im Saale-Orla-Kreis hat es in einem unbewohnten Wohn- und Geschäftshaus gebrannt. Nach Angaben der Polizei rief eine Zeugin in der Nacht zum Montag die Feuerwehr, nachdem sie starke Rauchentwicklung beobachtet hatte. Als die Feuerwehrleute eintrafen, habe das Erdgeschoss bereits in Flammen gestanden. Dort befindet sich ein Second-Hand-Bekleidungsgeschäft. Wegen der gelagerten Bekleidung fand das Feuer genug Nahrung. Die Feuerwehrleute löschten von außen, weil sie einen Einsturz der Decken befürchteten. Rund 70 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Brandursache war am Montag Vormittag noch offen. Verletzt wurde niemand.

Rauch quillt aus den Fensteröffnungen des unbewohnten Wohn- und Geschäftshauses in Pößneck. Bildrechte: MDR/News5