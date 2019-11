In einem Swingerclub in Thüringen hat es am Wochenende gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, mussten in der Nacht zum Sonntag etwa 40 Gäste und das Personal das Etablissement in Neumühle (Saale-Orla-Kreis) verlassen. Wegen des Rauchs konnten die Räume zunächst für mehrere Stunden nicht betreten werden.