Rodaborn bereit für ein Bratwurstmuseum

Thüringens bekannteste Bratwurstbraterin Christina Wagner ist bereit, das Bratwurstmuseum in Rodaborn aufzunehmen. Wagner sagte MDR THÜRINGEN am Donnerstag, zwar sei das Haus an der Autobahn 9 sehr renovierungsbedürftig, aber grundsätzlich spreche nichts dagegen.

Christina Wagner würde gern das Bratwurstmuseum übernehmen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK