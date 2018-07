Franken sind für spektakuläre Hängebrücke nach Thüringen

Die Wähler in Issigau in Franken sind für die weltweit größte frei gespannte Fußgängerbrücke über das Höllental nach Thüringen. Bei einem Bürgerentscheid sprach sich am Sonntag die Mehrheit der Wähler für das Projekt aus. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, ist das Ergebnis vorläufig. Rechtskräftig werde es erst am Dienstag, weil beim ersten Auszählen eine Stimme verloren gegangen sei und deshalb erneut gezählt werden müsse. In Issigau soll der Weg zur Fußgängerbrücke beginnen.