Der Stadtrat von Bad Lobenstein im Saale-Orla-Kreis fordert rechtliche Konsequenzen nach einem Skiurlaub von Bürgermeister Thomas Weigelt (parteilos). Wie der Vorsitzende des Stadtrates, Frank Weidermann MDR THÜRINGEN am Dienstag sagte, hat der Stadtrat ein Disziplinarverfahren gegen Weigelt bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Saale-Orla-Kreises beantragt. Ein Brief mit dem Antrag sei am Donnerstag an das Landratsamt in Schleiz geschickt worden.

Bürgermeister nicht sofort in Quarantäne

Mit diesem Schritt reagiere der Stadtrat auf das Verhalten des Bürgermeisters nach einem Skiurlaub in Österreich in der zweiten Märzwoche. Am Tag nach der Rückkehr aus Tirol (am 16. März) habe sich Weigelt nicht sofort in häusliche Quarantäne begeben, kritisiert der Stadtrat. Einen Tag zuvor (15. März) sei das Urlaubsgebiet aber zum Corona-Risikogebiet erklärt worden.