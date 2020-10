In einer Wohnanlage für Menschen mit Behinderung in Schleiz gibt es einen Corona-Ausbruch mit mindestens 20 Infektionen. Die gesamte Einrichtung im Saale-Orla-Kreis steht inzwischen unter Quarantäne, wie das Landratsamt Schleiz am Samstag mitteilte. Betroffen sind rund 80 Menschen.

Schon am Freitag mehr als 50 Corona-Tests durchgeführt

Wegen Verdachtsfällen seien bereits am Freitag mehr als 50 Tests bei Bewohnern, Mitarbeitern und Kontaktpersonen durchgeführt worden, von denen 20 positiv ausfielen. Der Ausbruch führte zu Kritik: Laut Amtsarzt Torsten Bossert gab es schon seit dem 24. September erste typische Symptome bei einigen Bewohnern. Es sei daher bedauerlich, dass Hausärzte, die von den Erkrankungen wussten, keinen Anlass sahen, auf Corona zu testen, so Bossert. Die Kreisbehörde selbst sei erst am Abend des 1. Oktober auf den ersten positiven Fall aufmerksam geworden. Dabei habe es sich um eine erkrankte Mitarbeiterin mit deutlichen Symptomen gehandelt, die schließlich positiv getestet wurde. Wegen Verdachtsfällen in der Einrichtung wurden am Freitag mehr als 50 Tests bei Bewohnern, Mitarbeitern und Kontaktpersonen durchgeführt worden. Davon fielen 20 positiv aus (Foto: Archiv). Bildrechte: dpa

Amtsarzt kritisiert späte Information ans Gesundheitsamt

Bossert kündigte an, nun zu prüfen, warum das Krankheitsgeschehen in der Einrichtung dem Landratsamt nicht früher gemeldet wurde. Laut dem Amtsarzt steht auch eine Geburtstagsfeier im Zusammenhang mit dem Ausbruch, unter deren Gästen zwei Personen bekannt sind, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Bossert kritisiert zudem, dass erkrankte Bürger bei der Corona-Abstrichstelle der Kassenärztlichen Vereinigung in Schleiz mehrfach keine Termine bekommen haben sollen - obwohl sie starke Beschwerden gezeigt hätten. Immer wieder würden die Bürger stattdessen an das Gesundheitsamt verwiesen.