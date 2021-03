Das Open-Air-Musikfestival SonneMondSterne (SMS) in Saalburg-Ebersdorf fällt in diesem Jahr erneut aus. Grund ist die Corona-Pandemie. Das teilte das Veranstalter-Netzwerk Eventim Live am Mittwoch mit. Obwohl das Festival erst im August an der Bleiloch-Talsperre (Saale-Orla-Kreis) stattgefunden hätte, mussten sich die Veranstalter aufgrund der weiterhin bestehenden unsicheren Infektionslage zu einer Absage entscheiden, so Eventim Live.