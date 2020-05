Nachdem eine medizinische Krankenhausmitarbeiterin in Schleiz an Covid-19 erkrankt ist, ist für das Klinikum ein vorübergehender Aufnahmestopp verhängt worden. Zudem sollten noch am Dienstag sämtliche Mitarbeiter und Patienten auf das Coronavirus, das die Lungenkrankheit verursacht, getestet werden.

Am Krankenhaus in Schleiz gibt es einen Corona-Fall. (Archivfoto) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK