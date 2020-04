Die Geschäftsführung des Krankenhauses in Schleiz hat Kurzarbeit für die Klinik-Mitarbeiter beantragt. Das bestätigte Geschäftsführer Ralf Delker MDR THÜRINGEN. Er sagte, das Unternehmen habe den Antrag bei der Agentur für Arbeit ohne die Zustimmung des Betriebsrates eingereicht. Diese sei nicht notwendig gewesen, so Delker. Eine Betriebsvereinbarung sei in Arbeit. Schon in der vergangenen Woche hatten der Betriebsrat der Klinik und die Gewerkschaft Verdi das Vorgehen der Geschäftsführung öffentlich gemacht und kritisiert.