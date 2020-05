Alle Corona-Tests im Schleizer Krankenhaus sind negativ ausgefallen. Das teilte das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises am Freitag mit. Nach der Infektion einer medizinischen Krankenhausmitarbeiterin wurden 111 Mitarbeiter und Patienten getestet und ein Aufnahmestopp verhängt. Am kommenden Dienstag sollen weitere Personen getestet werden, die erst kurz vor Bekanntwerden der Infektion in Kontakt mit der Krankenhausmitarbeiterin standen.

Das Krankenhaus in Schleiz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK