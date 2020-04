Wer beispielsweise zu Ostern einen Wander- oder Radausflug in die Stausee-Region "Thüringer Meer" plant, muss sich in diesem Jahr auf Veränderungen bei der Anreise einstellen: Die Wander- und Radbusse, die Mühlenfähre und das Bike-Shuttle am Hohenwarte-Stausee starten später in die Saison. Das teilte das Betreiber-Unternehmen Kombus mit. Wie eine Sprecherin sagte, werden die vor allem bei Touristen beliebten Angebote wegen der Corona-Epidemie verschoben. Einen neuen Starttermin gebe es noch nicht.

Vorerst können Auto- und Radfahrer am Hohenwarte-Stausee nicht mit der Mühlenfähre übersetzen. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt