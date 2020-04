Eine mit dem Corona-Virus infizierte Bewohnerin eines Seniorenheims in Triptis in Ostthüringen ist tot. Wie das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises am Freitag mitteilte, starb die 93-Jährige am Donnerstagabend in der Einrichtung. Ob die Infektion mit SARS-CoV2 die Todesursache war, sei unklar. Die Frau habe keine klassischen Krankheitssymptome gezeigt und verschiedene gesundheitliche Probleme gehabt.