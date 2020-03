Ansteckungsgefahr Saale-Orla-Kreis richtet sich auf weitere Coronavirus-Fälle ein

Der Krisenstab im Saale-Orla-Kreis rechnet mit einer ganzen Reihe von Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus. Der 57 Jahre alte Mann aus dem Raum Pößneck, bei dem der Erreger erstmals in Thüringen festgestellt wurde, war mit einer größeren Reisegruppe unterwegs: Er sei mit 35 weiteren Personen im Skiurlaub gewesen, sagte der Landrat des Saale-Orla-Kreises, Thomas Fügmann, MDR THÜRINGEN. "Wir müssen logischerweise davon ausgehen, dass weitere Menschen infiziert sind", sagte er.

Gymnasium geschlossen und Veranstaltungen abgesagt

Unter den Kontaktpersonen des Erkrankten war demnach auch eine Lehrerin des Gymnasiums in Pößneck. Die Aufgabe sei jetzt, diese Situation zu bewältigen, so Fügmann. "Es zeichnet sich allerdings ab, dass das nicht einfach wird." Das Gymnasium bleibt vorsorglich bis Freitag geschlossen. Schüler und Lehrer wurden am Dienstagmorgen aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Der Coronavirus-Patient wird derzeit im Krankenhaus in Saalfeld behandelt. Zum Zustand des Mannes konnte Fügmann bisher keine Angaben machen.

Der Krisenstab im Saale-Orla-Kreis richtet sich auf zahlreiche weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ein. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Um die Ausbreitung des Erregers Sars-CoV-2 zu verhindern, strich der Krisenstab größere Veranstaltungen mit mehr als 50 Besuchern im Saale-Orla-Kreis: Betroffen sind beispielsweise kulturelle Veranstaltungen, Tagungen, geplante Versammlungen von Feuerwehren und Jägervereinigungen, wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte. Das neuartige Virus war am Montag bei dem 57-Jährigen festgestellt worden, der sich in den Winterferien mit einer Skigruppe in Italien aufgehalten hatte. Er wird im Klinikum Saalfeld behandelt. Derzeit würden mit Hochdruck die Kontaktpersonen des Mannes gesucht, sie sollen auf eine mögliche Infektion untersucht werden.

Wie gefährlich ist das neue Coronavirus?