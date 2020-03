In einem Seniorenheim in Triptis im Saale-Orla-Kreis haben sich zehn Bewohner und sieben Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Wie das Landratsamt in Schleiz am Freitag mitteilte, wurde eine betroffene Bewohnerin am Donnerstagabend ins Krankenhaus in Greiz gebracht. Über Nacht habe sich der Zustand aller Betroffenen nicht verschlechtert. Der Leiter des Pandemiestabs des Landratsamtes, Dr. Torsten Bossert, sagte, es gebe daher keinen Grund, die Senioren in Kliniken zu verlegen.