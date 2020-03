In Thüringen gibt es den ersten Coronavirus-Fall. Wie das Landratsamt Saale-Orla-Kreis am Montagabend mitteilte, sei ein 57-Jähriger aus dem Orlatal erkrankt.

Das Landratsamt habe einen Krisenstab einberufen, hieß es. "Das Gesundheitsamt ermittelt zurzeit intensiv alle möglichen Kontaktpersonen des Infizierten", sagte eine Sprecherin des Landkreises. Der Patient werde klinisch behandelt. Ein Sprecher des Thüringer Gesundheitsministeriums in Erfurt bestätigte am Abend den Fall. Der 57-Jährige sei mit einer Skigruppe in Italien gewesen. Genauere Angaben zum Gesundheitszustand des Mannes und seiner Begleiter gab es zunächst nicht.