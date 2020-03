Im Saale-Orla-Kreis haben sich zwei weitere Fälle des Coronavirus bestätigt. Wie das Landratsamt und das Thüringer Gesundheitsministerium mitteilten, haben sich eine 43-jährige Frau und ein 19-jähriger Mann infiziert. Die beiden galten als Kontaktpersonen des bereits infizierten 57-jährigen Mannes aus dem Raum Pößneck.

Nach Angaben von Amtsarzt Torsten Bossert gehörten die neu Infizierten ebenfalls zur Reisegruppe nach Südtirol, zu der auch der 57-Jährige zählte. Bisher hatte es geheißen, dass alle Teilnehmer der Gruppe negativ auf das Virus getestet wurden.

Ergebnisse waren "uneindeutig"

Einige dieser Laborergebnisse vom 3. März seien vom Thüringer Labor in Bad Langensalza als "uneindeutig" klassifiziert worden, weshalb es eine weitere Prüfung an der Charité in Berlin gab, wie Bossert mitteilte. Am Montag informierte die Charité nun über die positiven Befunde. Die beiden Betroffenen hätten im Februar auch leichte Erkältungssymptome gezeigt. Nach der Diagnose am Montag seien sie umgehend informiert worden.

Der Landkreis ermittelt nun weitere Personen, die mit den beiden Erkrankten in Kontakt standen. Für diese werde - genau wie für die beiden Erkrankten - eine 14-tägige Quarantäne angeordnet.

Bereits vor den neuen Erkrankungen hatte der Saale-Orla-Kreis eine Quarantäne-Station im Krankenhaus Schleiz gefordert. Landrat Thomas Fügmann (CDU) sagte, die Klinik spiele in der medizinischen Versorgung der Region eine wichtige Rolle. Das sei vor allem dann der Fall, wenn zahlreiche Erkrankte und hoch ansteckende Patienten isoliert zu behandeln seien.

Die Zukunft des Krankenhauses in Schleiz gilt als unsicher. Die Geburtsstation wurde bereits vor wenigen Wochen wegen Ärztemangel geschlossen. Zuletzt gab es Proteste gegen die Schließung des Hauses.

Coronavirus im Saale-Orla-Kreis: Veranstaltungen untersagt

Im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus hat das Landratsamt im Saale-Orla-Kreis Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen untersagt. Man müsse davon ausgehen, dass es schon bald viele weitere infizierte und erkrankte Personen geben werde, sagte Amtsarzt Bossert. "Wir müssen auch in Deutschland auf die derzeitigen italienischen Verhältnisse gefasst sein; zeitversetzt um etwa 14 Tage."



Vergangene Woche war bei einem 57-jährigen Mann aus dem Raum Pößneck erstmals in Thüringen das neuartige Virus nachgewiesen worden. Er hatte sich mit einer Reisegruppe in den Winterferien in Südtirol aufgehalten. Daraufhin wurden rund 180 Menschen auf das Virus getestet, die mit dem Mann in Kontakt gewesen waren. In häuslicher Quarantäne befanden sich bisher fast 100 Personen.



Während der Analyse der Tests waren in der vergangenen Woche vorsorglich das Gymnasium, eine Hausarztpraxis und der Pößnecker Musikschulstandort geschlossen worden. Die Einrichtungen öffnen nun wieder ihre Tore.

Erkrankte Erfurterin nicht in Risikogebiet

Unterdessen ist nach einem nachgewiesenen Coronavirus-Fall in Erfurt der Ansteckungsweg bei der infizierten Frau noch unklar. In Thüringen gibt es damit bislang vier nachgewiesene Fälle mit dem Sars-CoV-2-Virus - drei im Saale-Orla-Kreis und einen in Erfurt. Wegen des Coronavirus wurden mehrere Veranstaltungen in Thüringer Städten abgesagt oder verschoben.