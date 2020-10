Die Vorwürfe gegen eine Notärztin im Zusammenhang mit einem Corona-Ausbruch in einem Wohnheim in Schleiz haben sich laut Landratsamt nicht bestätigt. Die Ärztin habe eine korrekte Diagnose gestellt und eine adäquate Behandlung eingeleitet, teilte Amtsarzt Torsten Bossert am Freitag mit.