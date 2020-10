Nach einem Corona-Ausbruch in einer Wohnstätte für Behinderte in Schleiz prüft das Landratsamt juristische Schritte. Amtsarzt Torsten Bossert sagte MDR THÜRINGEN am Sonntag, es gehe um Vorwürfe gegen die Kassenärztliche Vereinigung (KV) und gegen eine Hausärztin. Unter anderem stehe unterlassene Hilfeleistung im Raum.