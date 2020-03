Nach einem positiven Testergebnis einer Mitarbeiterin auf eine Infektion mit dem Coronavirus ist ein gesamtes Altenpflegeheim in Triptis am Mittwoch unter Quarantäne gestellt worden. 66 Senioren leben in der Einrichtung, wie ein Sprecher der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Thüringen am Mittwoch sagte. Zuvor hatten Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichtet.

Bewohner eines Seniorenheims (Symbolbild). Bildrechte: dpa