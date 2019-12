Pößneck Drohung gegen Schule: Polizei sichert Gebäude - 17-Jährige festgenommen

Großeinsatz an einem Gymnasium im Saale-Orla-Kreis: Nachdem an der Schule in Pößneck eine Drohung eingegangen war, rückte die Polizei an und sicherte das Gebäude. Schüler, die in das Gebäude wollten, wurden am Eingang kontrolliert. Der Verdacht richtet sich gegen eine 17-Jährige.