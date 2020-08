Die Schleizer haben's nicht leicht. Da ist zum einen der berechtigte Stolz auf Rennsport-Tradition an der legendären Naturrennstrecke. Zum anderen klagen Anwohner immer wieder gegen die Lärmbelästigung durch Rennsport-Veranstaltungen, die meistens am Wochenende stattfinden. Nun soll es Neues geben am Schleizer Dreieck. Erstaunlich, dass zur Projektvorstellung am Wochenende gerade mal rund 30 Schleizer vor Ort waren. Vielleicht lag's am Regen. Vielleicht daran, dass in den vergangenen Jahren immer mal wieder Geschäftsideen waberten, die aber nie umgesetzt wurden - was auch immer die Gründe dafür waren.

Zentrum für E-Mobilität und autonomes Fahren am Schleizer Dreieck

Nun also ein Test- und Entwicklungszentrum für E-Mobilität. An der neuen, bislang kaum genutzten Querspange soll in den nächsten drei Jahren ein deutschlandweit einmaliges Projekt entstehen: Am sogenannten E-Mobility-Cluster Schleizer Dreieck werden autonom fahrende und elektrisch angetriebene Fahrzeuge entwickelt und getestet. Hannes Neupert, Geschäftsführer der Energy Operations GmbH Tanna und Mitgesellschafter, klärt auf: Unter möglichst realitätsnahen Bedingungen können dort Automobilzulieferer und Software-Entwickler ihre Produkte testen.

Manuel Rubow ist selbst Hobby-Rennfahrer. Er arbeitet für die Tilke GmbH und konzipiert weltweit Rennstrecken. "Die autonomen Fahrzeuge zum Beispiel fahren mit 30 Stundenkilometern durch unsere kleine Test-Stadt. Ab und an tauchen Hindernisse auf - Autos, Menschen, Gegenstände. Hier können wir realitätsnah testen, wie diese autonomen Fahrzeuge reagieren." Korrekturen und Weiterentwicklungen können gleich nebenan in den Hallen und Werkstätten vorgenommen werden, die ebenfalls gebaut werden. Hannes Neupert sieht dort die Entwicklungsbüros der Automobil- und -Zulieferfirmen; aber auch universitäre Einrichtungen. In einer kleinen Test-Stadt sollen am Schleizer Dreieck autonome Fahrzeuge ihre Runden drehen. Bildrechte: Tilke Ingenieure und Architekten

Elektroroller und Lkw auf Rennstrecken

Wird so etwas tatsächlich gebraucht? Ein ganz klares Ja kommt da von Dr. Axel Heimann. Er ist Mitgesellschafter am legendären Nürburgring. Dort laufe schon jetzt das sehr erfolgreich, was in Schleiz geplant ist. "Wir sind über Jahre ausgebucht", sagt er stolz. "Für Schleiz ist da mehr als genügend Kapazität, zumal hier erstmals auch autonomes Fahren getestet werden soll." Auch die anderen großen Rennstrecken in Deutschland stellen ihre Parcours für Testfahrten zur Verfügung: für E-Bikes, Elektroroller, Busse oder Lkw. Da geht es zum Beispiel um den Abbiege-Assistenten, der jetzt bei Lastwagen vorgeschrieben ist. Diese Systeme werden auf der Teststrecke verfeinert, verbessert und in ihrer Funktion erweitert, erklärt Manuel Rubow.

25 Millionen Euro stehen als Investitionssumme im Raum. Finanziert wird das Testzentrum durch die Vorab-Streckenvermietung auf Jahre. Doch quietschende Reifen und Rennlärm brauchen die Anwohner nicht zu befürchten. Getestet wird fast ausschließlich unter der Woche; 80 Prozent der Erprobungen finden bei 30 km/h statt, versichern die Investoren.

Schleizer Dreieck bleibt dem Rennsport erhalten