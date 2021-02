Ein 60-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag bei einem Sturz mit dem Fahrrad ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann auf einem Feldweg bei Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) unterwegs. Trotz schneller Erster-Hilfe-Maßnahmen erlag er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.