Dem Musikfestival "Sonne­Mond-Sterne" in Saalburg (Saale-Orla-Kreis) droht womöglich das Aus. Noch sei nicht sicher, ob die Festivalflächen über das Jahr 2019 hinaus gemietet werden können. Darüber werde in naher Zukunft entschieden, sagte Karl-Heinz Groth, Hauptamtsleiter der Stadt Saalburg, MDR THÜRINGEN. Hintergrund ist, dass die Rinderhof Agrar GmbH Seubtendorf als Grundstückspächter offenbar nicht bereit ist, die Wiese, auf denen das Festival stattfindet, weiterhin bereitzustellen. Hauptproblem für die Agar GmbH ist vor allem der Dreck, der sich auf den Flächen während des Festivals ansammelt. Man stehe als Pächter in der Verantwortung gegenüber den Eigentümern, so der Landwirtschaftsbetrieb.



Das "Sonne-Mond-Sterne"-Festival gibt es bereits seit 1997 und findet traditionell am zweiten Augustwochenende statt. Es gehört zu den größten Open-Air-Festivals in Europa und wurde auch aufgrund seiner besonderen Kulisse am Bleiloch-Stausee immer populärer. Im vergangenen Jahr wurden 40.000 Besucher gezählt.