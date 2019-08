Fortswirtschaft Waldbauern fordern Fridays for Forest

Fridays for Forest statt Fridays for Future - freitags in den Wald statt auf die Straße. Diese Idee versteht Forstwirt Dirk Meisgeier als gesellschaftliche Aufgabe für die kommenden Generationen. Er schlägt deshalb vor: "Schüler sollten freitags nicht auf die Marktplätze gehen, sondern in den Wald." Unter Anleitung von Lehrern und Förstern könnten sie Bäume neu pflanzen, Flächen begrünen und als Patenflächen weiter betreuen.

Großes Problem: Der Borkenkäfer

Hilfreich könnte das an vielen Stellen in den Wäldern Thüringens sein, sagt Meisgeier. Denn seit Anfang August sei die Situation durch die lange Trockenheit und den Borkenkäferbefall in vielen Waldgebieten noch dramatischer geworden.

Schüler aus der Region pflanzen Bäume

Die Idee, dass Schüler freitags innerhalb des Schulunterrichts im Wald beim Aufforsten mithelfen, kommt bei Fridays-for-Future-Aktivisten in der Region gut an. So würde zum Beispiel die Save Nature Group aus Leutenberg, die bei den Klimademonstrationen in Saalfeld mitmacht, mit Schülern im Wald Bäume pflanzen. Das Fachwissen dafür bringen die Umweltschützer mit: Seit einigen Jahren pflanzen sie im Herbst mit Schülern alte Apfelsorten auf Wiesen an.

Nur kleine Zeitfenster zum Bäumepflanzen

Die Landesforstanstalt Thüringenforst unterstützt jede Initiative, um Waldstücke aufzuforsten, sagt Pressesprecher Horst Sproßmann. Allerdings gibt es bei den Förstern derzeit eigene Überlegungen, wie freiwillige Helfer mit aufforsten können. "Wie das im Herbst aussehen kann, wird zurzeit im Vorstand überlegt", sagt Sproßmann. Für das Pflanzen der Bäume gibt es nur zwei kleine Zeitfenster im Jahr: wenige Wochen im April und von Oktober bis November.