Thüringen: Fronleichnam sorgt für Chaos auf Autobahnparkplätzen

Der Feiertag Fronleichnam in den angrenzenden Bundesländern hat der Thüringer Polizei zusätzliche Arbeit beschert. Wie die Landeseinsatzzentrale MDR THÜRINGEN mitteilte, mussten die Polizisten in der Nacht zu Donnerstag gleich mehrfach ausrücken - weil es auf Rastplätzen zu teils chaotischen Verhältnissen kam.

Viele Lkw-Fahrer hatten versucht, am Mittwoch noch durch Bayern und Hessen zu fahren, weil dort am Donnerstag Feiertag ist. Dann blieben sie auf den ersten Thüringer Rastplätzen stehen. Betroffen waren vor allem die Rastplätze Eichsfeld , Hirschberg und Eisenach . Die Polizei musste die Lkw ordnen, aus den Auffahrtbereichen wegschicken oder wenn möglich auf andere Rastplätze lotsen.

Bei der Autobahnpolizei gibt es Einsicht. Nach Auskunft eines Sprechers reagierten die Beamten auch in der Nacht pragmatisch: In der vergangenen Nacht sei Lkw-Fahrern, die ihre Lenkzeiten überschritten hatten, unter Berufung auf den Notstandsparagrafen die Weiterfahrt zum nächsten freien Parkplatz erlaubt worden.

Dennoch hat sich die Lage auf den betroffenen Parkplätzen am Donnerstagmittag nicht entspannt. Die Parkplätze Eichsfeld an der A38, Eisenach an der A4, und Hirschberg an der A9 seien weiterhin voll.