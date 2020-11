In Gahma sind an diesem Mittwochnachmittag Männer mit Gefühl gefragt. Zu sechst manövrieren sie das Hauptrohr für das neue Wärmenetz beinahe im 45-Grad-Winkel in eine schmale Gasse hinein. Es knackt und knirscht. Bernhardiner Henry guckt interessiert zu und feuert die Männer mit einem inbrünstigen "Wuff" an.