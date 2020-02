Zuletzt hatten der Schleizer Stadtrat und der Bürgermeister Marko Bias (CDU) in einem offenen Brief Informationen zur Zukunft des Kreiskrankenhauses gefordert. Am Mittwochnachmittag teilte das Landratsamt dann mit: Die Geburtshilfe-Station in Schleiz werde am Freitag "bis auf Weiteres" geschlossen. Grund sei "unvorhergesehener Personalmangel". Die Patienten könnten nicht mehr ausreichend versorgt werden.

Bis auf Weiteres keine Geburtshilfe am Krankenhaus Schleiz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK