Schon 2014, nach der Landtagswahl, verkündeten die neuen Regierungsparteien in Thüringen Pläne für eine große Gebietsreform. Der Grund: Die Bevölkerungsprognose bis 2035 ging von weiteren Wegzügen, einer sinkenden Geburtenrate und einer allgemeinen Überalterung der Bevölkerung aus. Gemeinden und Landkreise seien in der bisherigen Struktur nicht mehr handlungsfähig.

Doch sehr schnell formierte sich Widerstand. Vor allem die geplanten Fusionen der Landkreise stießen auf wenig Gegenliebe. Statt der bisher 17 Landkreise sollten es zukünftig nur noch acht sein, die bisherigen Kreise sollten nur als Ganzes fusionieren und zwischen 130.000 und 250.000 Einwohner haben. Zu groß und keine Bürgernähe - so die Argumente der Kritiker.

Bildrechte: Stadt Neustadt an der Orla

Neustadt an der Orla hatte bereits im Jahr 2019 Zuwachs durch den Ort Stanau. Bildrechte: Stadt Neustadt an der Orla

2016 beteiligten sich knapp 48.000 Thüringer an einer Unterschriftensammlung gegen die Pläne der Landesregierung. Das sogenannte Vorschaltgesetz passierte mit 47 zu 43 Stimmen knapp den Landtag; im Sommer 2017 wurde es vom Verfassungsgericht gekippt.

Vier Jahre später ist es ruhig geworden um die Pläne der Landesregierung. Doch gerade auf kommunaler Ebene gab es zahlreiche Veränderungen. Laut Innenministerium hat sich die Zahl der kreisangehörigen Gemeinden in Thüringen von 843 auf 625 verringert – eine Folge der zahlreichen Fusionen. 58 Gemeinden haben sich dadurch vergrößert.

So wie Neustadt an der Orla. Die 8.000-Einwohner-Stadt in Ostthüringen hatte bereits 2019 Zuwachs durch den Ort Stanau. Zum 1. Januar 2020 kamen dann die Orte Dreba, Knau und Linda neu hinzu. Knau hatte bereits ein Jahr zuvor mit Bucha fusioniert. Mit seinen neuen Ortsteilen kommt Neustadt jetzt auf knapp 9.300 Einwohner, auf einer Fläche von 86 km². Einfach war die Fusion nicht.