Der Angeklagte wird von Justizbeamten in den Gerichtssaal geführt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der Silvesternacht brannte die Gartenlaube des Angeklagten ab. Der vermutete, dass der 67-Jährige das Feuer gelegt hatte. Die Polizei sicherte Spuren, deren Auswertung dauerte. Darüber, so die Richter, ärgerte sich der Angeklagte. In der Nacht des 24. Februar wollte er seinen Nachbarn zur Rede stellen. Schreiend und mit einem Messer in der Hand betrat er die Wohnung des 67-Jährigen. Der schlief. In diesem Moment, sei der alkoholisierte Angeklagte von Wut und Zorn übermannt worden und habe zugestochen, hieß es im Urteil. Der Stich traf Herz und Leber. Das Opfer war sofort tot.