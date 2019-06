Über dem Höllental zwischen Bayern und Thüringen wird die weltweit längste freigespannte Fußgängerbrücke gebaut. Am Montagabend gab der Kreistag im bayrischen Hof grünes Licht für das Projekt "Frankenwaldbrücke“. Es sieht neben der Höllental- noch eine Brücke über das Lohbachtal vor. Am Abend wurden auch erste Entwürfe vorgestellt, die zeigen, wie die Brücken aussehen sollen. Mit 21 Millionen Euro wird das Projekt nach Angaben des Landkreises fast doppelt so teuer wie anfangs geplant. Grund ist, dass die Höllentalbrücke nun mit 1.030 Metern rund 300 Meter länger wird. Außerdem wird die Lohbachtalbrücke nun außerhalb der Burgruine von Lichtenberg angebracht. Die historischen Mauern der Burg bleiben dadurch vom Bau der Brücke unberührt. Auch der Blick von und auf die Burg bleibt frei. Damit wurde Bedenken von Anwohnern und Naturschützern Rechnung getragen. Eine Illustration der geplanten längsten Fußgängerbrücke der Welt über das Höllental zwischen Thüringen und Bayern. Bildrechte: MDR/Landratsamt Hof

Mit dem Bau soll im Sommer kommenden Jahres begonnen werden. Nach Angaben einer Sprecherin wird mit einer Bauzeit von anderthalb Jahren gerechnet, weil auf die Ruhezeiten in dem Naturschutzgebiet Rücksicht genommen werden muss. So sollen die Bauarbeiten in der Brutzeit verschiedener Vogelarten zwischen März und Juli ruhen. Spätestens Anfang 2022 sollen die beiden Brücken fertig sein.

Sowohl die Lohbach- als auch die Höllentalbrücke bestehen aus Stahlkonstruktionen mit Geländern aus Edelstahlnetzen. Derzeit laufen erste Vorbereitungen hinsichtlich eines Besucherzentrums, das unweit des Freizeitzentrums entstehen soll. Es dient als Ausgangspunkt für alle Besucher der Frankenwaldbrücken. Laut Kreis sollen dafür zunächst die Architektenleistungen ausgeschrieben werden. Die geschätzten Kosten dafür liegen zwischen 2,7 und vier Millionen Euro. Der Bau der Brücken soll zu 80 Prozent vom Freistaat Bayern gefördert werden. Entsprechende Anträge dafür werden den Angaben nach derzeit gestellt.

Thüringen will Elektrobusse ins bayerische Lichtenberg schicken

Auch Blankenstein in Thüringen will von einem möglichen Touristenboom profitieren. So sei bereits ab dem Bahnhof der Einsatz von Elektrobussen ins nur zwei Kilometer entfernte bayerische Lichtenberg geplant, sagte Peter Keller von der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig. Die gesamte Region am Rennsteig und am Thüringer Meer könne mit den insgesamt zwei geplanten Brücken aufgewertet werden.

Wiederbelebung der "Höllentalbahn" bleibt ein Thema