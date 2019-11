Den Angaben zufolge kann durch die neuen, dickeren Leitungen mehr Strom fließen. Das sei auch wegen der vielen kleinen Solaranlagen in der Region nötig. Die Datenleitungen braucht die Teag, um ihr Stromnetz zu steuern. Allerdings werden deutlich mehr Glasfasern verlegt, als die Teag selbst benötigt. Die restliche Bandbreite will das Energieunternehmen an Telekommunikationsanbieter verkaufen. So könnte schnelles Internet auch an die Campingplätze an der Hohenwarte kommen. Wann der Campingplatz mit der Breitbandverbindung rechnen kann, blieb aber noch offen.

Mit schwerem Gerät rückte die Spezialfirma an, um das Kabel zum anderen Ufer zu spannen. Bildrechte: MDR/Uwe Kelm