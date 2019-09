Die Polizei fahndet nach einem Hoteleinbruch in Thüringen wegen eines versuchten Tötungsverbrechens. Die Spuren des mutmaßlichen Täters hätten sich an der Landesgrenze zu Sachsen verloren, teilte die Polizei mit. Der Übergriff auf den Hotelier in Heinrichsruh im Saale-Orla-Kreis hatte sich in der Nacht zum Montag ereignet.