Karl-Heinz Heilmann fällt der Abschied alles andere als leicht. Seit 1989 war die Jugendherberge am idyllischen Hausteich in Plothen nicht nur sein Arbeitsplatz, sondern auch sein Zuhause und sein Lebenswerk. „Es war eine schöne Zeit“, sagt er. „Wir haben die Aufgabe als Herbergseltern ernst genommen und versucht, ihr bis zum Ende in voller Qualität gerecht zu werden.“ 30 Jahre Jugendherberge - ohne seine Ehefrau Bärbel wäre das nicht denkbar gewesen, sagt er. „Wir waren immer ein Team“, sagt er. Und sie fügt hinzu: „Ich kann nicht ohne ihn und er kann nicht ohne mich.“