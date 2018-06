15-Jährige ertrinkt beim Baden nahe Weira Saale-Orla-Kreis

Eine 15-Jährige ist am Sonntagabend in einem Badeteich nahe Weira im Saale-Orla-Kreis ertrunken. Nach Angaben der Polizei war die Jugendliche mit ihrer Familie an dem Gewässer. Sie sei mit ihrem jüngeren Bruder schwimmen gewesen und plötzlich untergegangen. Taucher einer Wasserrettungsstaffel aus Schleiz bargen das Mädchen leblos aus 2,50 Meter Tiefe. Die Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte blieben erfolglos. Zu den Umständen des Ertrinkens ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.