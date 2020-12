Nach erneuten Attacken zwischen Jugendgruppen in Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) ermittelt die Polizei wegen versuchter Sachbeschädigung und Körperverletzung. Laut Polizei gerieten am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt zwei Leute aus zwei Gruppen aneinander. Dabei wurde ein Beteiligter leicht verletzt. Die Polizei traf nach eigenen Angaben den mutmaßlichen Täter, das Opfer und zehn weitere Menschen noch vor Ort an. Vor der Auseinandersetzung soll eine der Gruppen mehrere Mülleimer auf dem Marktplatz mutwillig beschädigt haben.

Polizei auf Streife auf dem Marktplatz in Neustadt an der Orla nach den Vorfällen im November. Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt