Zur Umrüstung oder Neuanschaffung von Holzöfen und -kaminen Wann Kamin-Öfen oder Holzbrennkessel ausgewechselt oder aufgerüstet werden müssen, lässt sich in der BImSchV-Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen finden. Wichtigster "Übersetzer" dieser Richtlinie sind die örtlichen Schornsteinfeger. Sie helfen dabei, die Typenprüfung der Öfen und ihre (noch) zulässigen Grenzwerte für Feinstaub und Co2 festzustellen. Der Gesetzgeber räumt großzügige Übergangszeiten ein. Nach seinen Vorgaben sollen die Öfen bis 2024 dem Stand der Technik entsprechen.

Kein Bestandsschutz für DDR-Öfen

"Für DDR-Öfen gibt es keinen Bestandsschutz", betont Schornstein-Obermeister Beierlein. Auch wenn es schmerzen sollte, die Dauerbrenner aus der VEB Gießerrei Königshütte oder VEB Ofenbau Könnern gehören - so wie sie sind - zum Alteisen. Beierlein warnt deshalb ausdrücklich davor, ohne Rücksprache mit Fachleuten Öfen über das Internet zu kaufen. Nicht selten seien darunter Exemplare, die keine Betriebserlaubnis mehr hätten.

Als Schornsteinfeger wacht Beierlein darüber, dass die Feuerstätten die Vorgaben zur Luftreinhaltung einhalten. Es geht hier um nicht Weniger, als um die Gesundheit. Feinstaub schädigt die Lungenbläschen, ist nach jüngsten Forschungen möglicherweise mit verantwortlich für Demenz.

Mehr Feinstaub durch Holzöfen

Heizen mit Holz muss gekonnt sein - ansonsten wird der "nachhaltige" Energieträger zur Dreckschleuder. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Holzöfen und Komfort-Kamine führen zu mehr Feinstaub und Ruß in der Luft. Das lässt sich nach Angaben der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie nachweisen: Seit zwei Jahren gibt es zwei Mess-Stationen in Thüringen, an denen die chemische Substanz Levoglucosan erfasst wird. Dieser Stoff entsteht nur beim Verbrennen von Holz.



Anhand der Levoglucosan-Konzentration in der Luft kann nach Angaben der TLUG "abgeschätzt werden", wie die Feinstaubbelastung durch Holz-Verbrennen beeinflusst werde.

Die zwei speziellen Messpunkte für Thüringen befinden sich in der Krämpfergasse in Erfurt und in der Mollbergstraße in Greiz. Beide Standorte seien aufgrund ihrer durchschnittlichen Schadstoffbelastung im Jahr vergleichbar, sagt die TLUG. In Greiz allerdings lag die Levoglucosan-Konzentration in den Jahren 2016 und 2017 mit 15 Prozent doppelt so hoch wie in Erfurt. Die Erklärung: Während die umliegenden Haushalte in Erfurt mit Gas heizen, gebe es in dem Greizer Wohngebiet einige Einfamilienhäuser mit Holz-Feuerstätten. Ohne die wäre die Luftqualität dort auch besser gewesen als am Vergleichsort in der Landeshauptstadt.

Die Meßergebnisse beider obengenannten Meßstationen charakterisieren die allgemeine städtische Hintergrundbelastung mit Luftschadstoffen. An beiden Meßstationen wurde in den Jahren 2016 und 2017 eine vergleichbare PM10-Konzentration von 15 µg/m³-16 µg/m³ als Jahresmittelwert gemessen. Durch die Analysen der Feinstäube auf Levoclucosan zeigte sich, daß der Beitrag der Feinstaubemissionen aus Holzfeuerungsanlagen bezüglich der Gesamtfeinstaubbelastung in Greiz bei 10 bis 15 Prozent, in Erfurt dagegen nur bei fünf bis sieben Prozent. Der Beitrag der Holzverbrennung zur Staubbelastung in der Greiz war somit etwa doppelt so hoch, wie in Erfurt. Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie

Messpunkte sind kostspielig

Generell, so stellt die TLUG mit aller Vorsicht fest, sei die Luftqualität in Thüringen besser geworden. Der Beleg dafür sind die Ergebnisse an den vorhandenen Mess-Stationen. Wie es im ländlichen Raum aussieht, bleibt allerdings offen. Hier wird nicht nach den Rückständen aus der Holzverbrennung gesucht. Aus Kosten- und Personalgründen wird aktuell auch nicht daran gedacht, das Netz der Messpunkte zu verdichten, heißt es.

Missbrauch durch ein "paar Deppen"

Dabei könnten sich Messungen in diesen Regionen durchaus lohnen, um ein realistisches Bild zur Luftqualität in Thüringen zu bekommen. Schornsteinfeger Marco Beierlein zumindest spürt bei seinen Kontrollen so manches schwarze Schaf auf. Nach seinen Erfahrungen ist es auch nicht die Unkenntnis dieser Leute, wenn im Ofen nicht nur gut getrocknetes Holz landet. Es gebe eben auch "die paar Deppen", die in ihren Holz-Kesseln und Öfen regelmäßig Hausmüll verfeuern würden.

Anzeigen bei Behörden