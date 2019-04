Der Brand am Bleilochstausee ist nach sechs Tagen Feuerwehreinsatz gelöscht. Das hat das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises am Freitagnachmittag mitgeteilt. Der Katastrophenfall wurde demnach beendet. Zuvor hatte die Feuerwehr kontrolliert, ob es am Heinrichstein noch Glutnester gibt. An dem Hang hatte es seit Ostersonntag auf einer Fläche von bis zu 15 Hektar gebrannt. Am Donnerstag hatte ein Hubschrauber der Bundeswehr aus der Luft gelöscht.

Am großen Ausrufezeichen ist die Erleichterung erkennbar: Auf Rückwand eines Feuerwehrwagens geklebtes Papier mit der Notiz "Feuer aus !" Bildrechte: MDR/Heinz Röske