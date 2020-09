Am kommenden Wochenende startet die neue Saison: Die Männer vom SV Wernburg erwartet am 12. September mit Victoria Bamberg keine leichte Aufgabe. Auma muss am Sonntag auswärts in Freiburg ran. Und die Pöllwitzer "Mücken" wollen zu Hause wieder einmal dem Deutschen Seriensieger Bamberg das Fürchten lehren - auch ohne lautstarke Fans im Rücken.