Feuerwehr ist überlastet: Kein Maifeuer mehr in Schleiz

"Diese Entscheidung haben sich die Vereinsmitglieder und Kameraden nicht einfach gemacht", schreibt die Schleizer Feuerwehr auf ihrer Internetseite. "Letztlich sehen sich vor allem die Einsatzkräfte zu diesem Schritt gezwungen, um die Kernaufgaben der Feuerwehr nicht mit dem Preis einer kulturellen Arbeit zu vernachlässigen." Ein Mai-Feuer bedeutet für die Feuerwehrleute drei Tage Arbeit und mindestens eine Nachtwache. Eine Aufgabe, die sie nicht mehr stemmen können und wollen. Damit statuieren die Schleizer Feuerwehrleute ein Exempel, das in Thüringen noch seinesgleichen sucht.

Als Stützpunktfeuerwehr auch für die Autobahn zuständig

Bürgermeister Jürgen Klimke (SPD) findet die Entscheidung schade, kann die Kameraden aber gut verstehen. Zumindest das Maibaumsetzen wird weiter stattfinden. Der Bauhof wird das Ganze laut Klimke übernehmen. Ansonsten aber hofft auch der Bürgermeister auf eine Lösung für die Freiwillige Feuerwehr. Schleiz liegt in der Nähe der A 9. Als Stützpunktfeuerwehr ist sie für sämtliche Einsätze verantwortlich, vom schweren Unfall bis hin zur Beseitigung einer Ölspur. Mit gerade mal 8.500 Einwohnern kann sich die Stadt keine Berufsfeuerwehr leisten. Laut Thüringer Brandschutzgesetz sind Städte erst ab 30.000 Einwohnern dazu verpflichtet, eine hauptamtliche Wache in Staffelstärke - also mindestens sechs Feuerwehrleuten rund um die Uhr - einzurichten. Für solche Sonderfälle wie in Schleiz müsste es nach Meinung von Bürgermeister Klimke aber Ausnahmen im Gesetz geben.

Eine solche Flut an Einsätzen ist mit freiwilligen Kameraden einfach nicht zu leisten. Der Schleizer Bürgermeister Jürgen Klimke (SPD)

Einsätze wie dieser Brand in Schleiz fordern die freiwilligen Helfer genug. Bildrechte: Feuerwehr Schleiz Was viele nicht sehen sind die vielen Stunden Ausbildung, Übungen und Technikwartungen. Die Arbeit der Schleizer Feuerwehr ist zu vergleichen mit der von 30 Leuten in einem mittelständischen Unternehmen, allerdings alles nebenbei. So geht es nicht weiter, weiß auch der Bürgermeister. Die Stadtverwaltung prüft gerade die rechtlichen Möglichkeiten, wenigstens den Stadtbrandinspektor und einen Feuerwehr-Technikwart hauptamtlich einzustellen. Das wäre laut Klimke zumindest ein Anfang. Andere Städte mit ähnlichen Problemen machen es vor.

Meiningen hat Kameraden für "andere Aufgaben" eingestellt

Meiningen zum Beispiel liegt an der A 71. Auch dort ist die Zahl der Feuerwehr-Einsätze im vergangenen Jahr extrem gestiegen. Fast 400 Mal mussten die ehrenamtlichen Kameraden im vergangenen Jahr ausrücken, in den Jahren zuvor etwas mehr als 300 Mal. Erschwerend kommt hinzu, dass die Meininger auch immer mehr auf dem Land Brände löschen. Die Feuerwehren in den kleinen Dörfern können meist gar nicht ausrücken, weil die Kameraden weit außerhalb arbeiten und eben nicht vor Ort sind wie es früher vielleicht einmal gewesen ist. Deshalb hat Meiningen insgesamt acht Feuerwehrkameraden für andere Aufgaben direkt in der Stadtverwaltung angestellt. "Wir haben dafür den rechtlichen Spielraum ausgenutzt", sagt Stadtsprecher Jens Hüther. Brand- und Katastrophenschutz ist eine kommunale Aufgabe und deshalb müssten die Städte eben sehr erfinderisch sein, um sie auch erfüllen zu können.

Feuerwehrverband: Ein Hilferuf an die Verantwortlichen

Der Thüringer Feuerwehr-Verband e.V. sieht die Entwicklung kritisch. "Die Schleizer Kameraden haben einen Hilferuf an die Verantwortlichen in der Stadt gesendet und den müssen wir sehr ernst nehmen," sagt Sprecher Karsten Utterodt. Der Verband werde gern als Vermittler zur Seite stehen, sollten das die Kameraden in Schleiz wünschen. Eins ist jedenfalls sicher: Ein Mai-Feuer wird es in Schleiz vorerst nicht mehr geben. Die Kameraden hoffen auf das Verständnis der Einwohner. Denn Brände löschen ist ihre vornehmliche Aufgabe und nicht das Entzünden von Feuern …